Politie ''gokt'' juist met inval in Den Haag

De politie heeft dinsdag 28 december een inval gedaan bij een pand aan de Kerketuinenweg in Den Haag vanwege illegale gokpraktijken. Een persoon is aangehouden en een auto, diverse spullen en een flink bedrag aan contant geld zijn in beslag genomen.

Naar aanleiding van een anonieme melding startte de politie een onderzoek en is dinsdagavond omstreeks 22.00 uur een inval gedaan bij het pand aan de Kerketuinenweg. Het gaat om een gezamenlijke actie van politie en handhaving.

In het pand zijn ruim twintig personen aangetroffen die zich bezighielden met illegale gokpraktijken. Behalve een flink bedrag aan contant geld, zijn ook een auto en diverse spullen die gebruikt werden bij het illegale gokken in beslag genomen.

Witwassen

Bij de inval is een 39-jarige man uit Rijswijk aangehouden op verdenking van witwassen en het pand is gesloten door de gemeente Den Haag. De zaak wordt verder onderzocht en daarbij wordt ook de rol van alle aanwezigen bekeken.

Het is niet de eerste keer dat dit pand aan de Kerketuinenweg onderdeel is van een onderzoek. Zo is het pand in het verleden voor een half jaar gesloten vanwege de exploitatie van illegale horeca en de organisatie van pokeravonden.