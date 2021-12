Man (37) gewond na schietpartij in Leiden

Aan de Haarlemmerweg in Leiden is gisterenavond laat een man gewond geraakt bij een schietpartij.

De schietincident vond plaats rond 00:50 uur. Agenten troffen in het pand een gewonde man aan met vermoedelijk een schotwond. Direct kwam de hulpverlening op gang. Ook het Mobiel Medisch Team verleende eerste hulp aan het slachtoffer, die aansluitend vervoerd werd naar het ziekenhuis. Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht. De politie startte een onderzoek en zoekt getuigen.

Agenten zochten in de omgeving naar gevluchte verdachten en troffen daarbij niemand aan. Nadat het slachtoffer vervoerd was naar het ziekenhuis startte de politie een uitgebreid onderzoek in en bij het pand aan de Haarlemmerweg. Tactisch en forensisch rechercheurs stelden daarbij onder andere sporen veilig. Ook hoorden agenten een paar getuigen.