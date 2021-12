Hulpdiensten naar appartementencomplex aan de Annastraat in Boxtel

De brandweer werd donderdagmorgen gealarmeerd om een meting te verrichten in een appartement aan de Annastraat in Boxtel.

Bewoonster en woning gecontroleerd

Ook kwam een ambulance ter plaatse welke de bewoonster heeft gecontroleerd. Na een uur verlieten beide hulpdiensten de plaats van het voorval weer. Wat er zich precies in het appartementencomplex heeft afgespeeld is niet bekend. Er hoefde in ieder geval niemand mee naar het ziekenhuis.