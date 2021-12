Aanhouding na vondst grote partij zeer zwaar illegaal vuurwerk

De politie heeft woensdagmiddag 29 december in een pand aan de Koarstmoas in Surhuisterveen een grote partij van bijna 400 kilo aan consumentenvuurwerk en zeer zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Een 46-jarige man uit Surhuisterveen is aangehouden.

De politie deed na een anonieme melding een zoeking in het pand. Zij vonden daar een grote partij vuurwerk. Het ging onder andere om consumentenvuurwerk en een grote partij verboden vuurwerk van de zwaarste klasse. Ook werd er zelfgeknutseld vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is woensdag meteen in beslag genomen en wordt vernietigd.

Tijdens de zoeking in het pand stuitten de agenten ook op een historische collectie van vuurwapens, mortieren en granaten. De Explosieven Opruimingsdienst is donderdag in Surhuisterveen om te onderzoeken wat er precies ligt en om deze wapens uit het pand te halen. Doordat het verboden vuurwerk woensdag al is verwijderd uit het pand, kan dit op een zo veilig mogelijke manier gebeuren. Het pand is uit veiligheidsoverwegingen afgezet totdat de EOD de locatie veilig verklaart.

De 46-jarige man wordt verdacht van het in bezit hebben van vuurwerk, het handelen in vuurwerk en een overtreding van de wet wapens en munitie. Hij zit vast en wordt verhoord.