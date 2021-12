Fietser gewond door aanrijding in Best

De man op de fiets kwam ten val en is na de eerste medische zorg ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De N620 tussen Best en Son en Breugel was door het ongeval enige tijd gestremd voor het overige verkeer. Nadat de rijbaan was vrijgemaakt kon het verkeer weer normaal gebruik maken van deze drukke verkeersader. De fiets van de man werd door de politie meegenomen naar het politiebureau in Best. De auto liep nauwelijks schade op en kon zijn weg zelfstandig vervolgen.