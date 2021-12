Man in Rotterdam gestoken door onbekende

Donderdagavond laat is een 20-jarige Rotterdammer op de Ehrensteindam in Rotterdam-Zuid zonder aanleiding in zijn arm gestoken door een onbekende man.

Het slachtoffer liep over straat toen hij om 23.25 uur zomaar uit het niets door de onbekende man in zijn arm werd gestoken. Hij is naar huis gevlucht waar zijn moeder de politie alarmeerde. Agenten hebben gisteravond onderzoek in de omgeving gedaan, maar de verdachte is niet meer aangetroffen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Het slachtoffer is naar een huisartsenpost gegaan voor behandeling van zijn wonden.