Opnieuw onrustig in Veen

Voor de tweede avond op rij is het in het Brabantse Veen onrustig. Mensen duwde autowrakken op het inmiddels beruchte kruispunt en staken ze in brand.

Op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen zijn donderdagavond en -nacht zeker zes autowrakken in brand gestoken. De brandweer kwam in actie bij het eerste voertuig dat men in brand had gestoken, maar trok zich bij de volgende reeks auto's terug omdat er veel vuurwerk werd afgestoken onder belangstelling van voornamelijk jongeren. Volgens Omroep Brabant waren er naar schatting zo'n 500 mensen rondom de beruchte kruising.

Woensdagavond gingen op dezelfde kruising ook al twee auto's in vlammen op. Het kruispunt in Veen is rond de jaarwisseling steevast het middelpunt van autobranden.