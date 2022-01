Politie Noord-Holland spreekt van 'wisselend verloop' Oud & Nieuw

De jaarwisseling is wisselend verlopen in de Eenheid Noord-Holland. 'Op sommige plaatsen was het niet drukker dan op een normale doordeweekse nacht. Op andere plaatsen was het onrustig met meldingen van onder meer vechtpartijen, mishandelingen en zwaar vuurwerk', zo meldt de politie zaterdag.

Totaal 32 aanhoudingen

'In totaal zijn er 32 aanhoudingen verricht. 17 daarvan zijn gerelateerd aan oud en nieuw, zoals die voor illegaal vuurwerk en brand. Grote incidenten bleven gelukkig uit', aldus de politie.

Vuurwerkoverlast

Ondanks het geldende vuurwerkverbod was er sprake van veel vuurwerkoverlast. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken met geluidsoverlast of schade als gevolg en her en der werden brandjes gesticht. Daarnaast was er op meerdere plaatsen in de eenheid sprake van illegale bijeenkomsten. Deze werden zonder grote problemen beëindigd, waarbij de aanwezigen werden gecontroleerd en heengezonden. In Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Westknollendam werden panden door de burgemeester gesloten omdat er een illegaal feest werd gegeven.

Geweld tegen politiemensen

Helaas kregen ook dit jaar weer politiemensen te maken met geweld. In meerdere plaatsen werden zij bekogeld met vuurwerk. Zo keerden in de middag tientallen jongeren in Volendam zich tegen de politie, waarop de burgemeester een noodverordening uitvaardigde. Een persoon werd aangehouden toen hij vuurwerk naar de politie gooide. Een agent heeft aangifte tegen hem gedaan van poging zware mishandeling. Ook in Zaandam werd de politie regelmatig met vuurwerk bekogeld.

Den Helder

In Den Helder werd een politieman in zijn vrije tijd met een glas op zijn hoofd geslagen toen hij een ruzie wilde sussen. De verdachte mishandelde bij zijn aanhouding ook een andere politieman en iemand van de Koninklijke Marechaussee.