Zoon Peter R. de Vries loopt mogelijk levensgevaar

Royce de Vries, zoon van de in juli vermoorde Peter R. de Vries, is door de politie gewaarschuwd dat ook hij gevaar loopt.

Een mogelijke reden kan zijn dat hij de zussen van kroongetuige Nabil B. als advocaat bijstond. Toen zijn vader overleed heeft Royce de zaak gestaakt, zo meldt het Parool zojuist.

De politie ontving de afschuwelijke tip met de boodschap dat onbekenden het ook hebben voorzien op Royce de Vries. Tegenover de verslaggever van de krant zegt Royce: “De enige reden die ik kan bedenken, is dat ik als advocaat de onschuldige zussen van Nabil B. heb bijgestaan in een civiele kwestie tegen de staat. Daar ben ik mee gestopt toen mijn vader was neergeschoten. Ik deed dat uit veiligheidsoverwegingen anoniem, zó anoniem dat zelfs andere kantoorgenoten van niets wisten, maar de opsporingsdiensten zijn zo onzorgvuldig geweest het te laten uitlekken, waarna het ook nog eens in de media is gemeld.”

Eerder al waren andere advocaten vertrokken nadat de staat hun identiteit niet goed wist af te schermen.

Echter heeft De Vries de zussen slechts bijgestaan in civiele kwesties tegen de staat, dat had niks te maken met de strafzaak Marengo waarin Nabil B. kroongetuige is.

Inmiddels zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van de dreiging.