Aantal COVID-patiënten in ziekenhuis met 68 toegenomen naar 1.743

Op dit moment zijn er 1.743 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 68 meer dan gisteren. 'Hiervan liggen er 488 op de IC: 475 in Nederland en 13 in Duitsland, 13 COVID-patiënten meer dan gisteren', zo meldt het LCPS maandag.

1.255 in de kliniek, 488 op de IC

Van de COVID-patiënten liggen er 1.255 in de kliniek in Nederland, 55 meer dan gisteren. Er zijn gisteren zes bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Stijging verwacht door omikronvariant

De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gedaald, ook op de kliniek is deze gedaald. 'De instroom van COVID-patiënten is over de afgelopen week gedaald, maar deze daling wordt de afgelopen dagen niet doorgezet. We volgen de impact van de omikronvariant op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers (instroom en bezetting) zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten in januari 2022 hierdoor weer zal stijgen', aldus het LCPS.