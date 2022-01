Verzekeraars: Ondanks vuurwerkverbod 10 miljoen euro particuliere schade tijdens jaarwisseling

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de particuliere verzekerde schade van de jaarwisseling, ondanks het vuurwerkverbod, uitkomt op circa 10 miljoen euro. Volgens verzekeraars is de schade vergelijkbaar met een ‘normale’ oud en nieuw zonder vuurwerkverbod of coronamaatregelen.

De werkelijk verzekerde schade ligt hoger vanwege medische kosten en claims op zakelijke verzekeringen.

Verzekeraars verwachten dit jaar ongeveer acht miljoen euro verzekerde schade aan woningen en twee miljoen verzekerde schade aan auto’s. Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars: “Door de zachte weersomstandigheden waren er afgelopen jaarwisseling veel mensen op de been, daarbij is meer (illegaal) vuurwerk afgestoken dan vorig jaar toen er ook sprake was van een verbod. Er is sprake van een schadebeeld zoals bij een gemiddelde ‘normale’ jaarwisseling zonder vuurwerkverbod.”

Verzekeraars zien dan ook meer woning- en autobranden door vuurwerk en vandalisme dan vorig jaar. Weurding: “Dit soort incidenten hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van gedupeerden. Als verzekeraars ondersteunen we dan ook alle maatregelen die leiden tot een veiliger jaarwisseling.”

Meer vuurwerkgerelateerde schades

Dat het aantal claims op de particuliere inboedel- en opstalverzekering deze jaarwisseling weer is toegenomen, is ook terug te zien in een stijging (+56 procent) van het aantal incidentmeldingen bij Stichting Salvage (eerste hulp na brand namens verzekeraars). De stijging is ook te zien in het aantal vuurwerk-gerelateerde schades waarvoor Salvage bijstand heeft verleend. Zo speelde vuurwerk een rol in 43 procent van het totale aantal branden tijdens afgelopen jaarwisseling. Vorig jaar was dit nog 20 procent.

Autobranden

Verzekeraars verwachten dat ook het aantal claims bij particuliere autoverzekeringen weer toe is genomen. Tijdens oud en nieuw zijn ook dit jaar de nodige auto's in vlammen opgegaan. Omdat autobrand alleen gedekt is bij allrisk en beperkt casco, zien verzekeraars alleen deze claims en niet van voertuigen die WA-verzekerd zijn.