Scooterdieven bedreigen getuigen met pistool

Bij een woning aan de Nieuwstraat in Vlissingen is maandagmorgen een scooter gestolen. De daders werden betrapt en bedreigden twee voorbijgangers met een pistool.

Maandagmiddag rond 13.00 uur ontdekte de bewoonster dat haar scooter was ontvreemd. Bij navraag in de omgeving bleek dat deze maandagochtend vroeg door twee mannen was gestolen. De daders werden door twee voorbijgangers betrapt, waarna zij de getuigen met een pistool bedreigden. De ongewenste toeschouwers moesten vertrekken. Hierna is de scooter weggenomen. De vrouw deed aangifte bij de politie.