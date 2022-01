Zaak overleden meisje (14) Leiden dinsdagavond in Opsporing Verzocht

Vermist

Op oudejaarsdag werd aan de Melchior Treublaan in Leiden een overleden meisje van 14 jaar gevonden. Het slachtoffer, afkomstig uit Hazerswoude-Rijndijk, werd donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. Hierop startte de politie een onderzoek en zocht op verschillende plaatsen tevergeefs naar het meisje.

Sporters vinden door misdrijf omgekomen meisje

De volgende ochtend, vrijdag 31 december, kwam omstreeks 09.20 uur de melding dat een groepje sporters in een speelparkje aan de Melchior Treublaan het slachtoffer had gevonden. Inmiddels is gebleken dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven kwam.

Man (32) aangehouden

Vrijdag 31 december werd een 32-jarige verdachte uit Leiden aangehouden. Na voorgeleiding aan de rechter-commissaris blijft de verdachte nog 14 dagen in voorarrest. In die periode wordt de rol van de verdachte verder onderzocht.

Fiets

Het onderzoek naar het overlijden van het slachtoffer is in volle gang. Het onderzoeksteam is op zoek naar de fiets van het slachtoffer. Het gaat om een zwarte, elektrische transportfiets van het merk Cortina, met het framenummer Co0001251294. Op de fiets zit een bruinkleurige rieten mand met donkerbruine gespen en een deksel. Onder het zadel van de fiets zat een kettingslot. Vanavond in de uitzending wordt een soortgelijke fiets getoond. Klik hier voor beelden van de fiets en het melden van uw tips.

Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 21.35 uur te zien bij NPO1. Woensdagmiddag om 13.20 uur wordt het programma herhaald op NPO1.