Vier 'pedojagers' uit Houten door rechtbank veroordeeld

Afgeperst

Via een datingapp en een chatsite werden onder de naam Lisa afspraken gemaakt met drie verschillende mannen. Op het afgesproken adres werden die mannen gedwongen geld af te staan.

15-jarige Lisa

In oktober en november 2020 werden drie mannen slachtoffer van afpersing. Op 7 oktober van dat jaar wordt een man naar een afgelegen straat aan de rand van Houten gelokt. Via Tinder en chatsite Kik heeft hij een afspraak gemaakt met ene Lisa die zich voordeed als 15-jarige. Tegen betaling van 200 euro zou hij seks met haar mogen hebben. Eenmaal op die locatie ontmoette hij niet Lisa, maar vier jongemannen uit Houten.

Politie gebeld

Het viertal dreigde de man te mishandelen en zijn keel door te snijden omdat hij met het zusje van één van hen zou hebben afgesproken. Hij moest die 200 euro afstaan en via zijn telefoon geld overmaken naar één van de jongens. Dat laatste heeft hij niet gedaan. Het slachtoffer belde vervolgens de politie. De Houtenaren bleven bij het slachtoffer – zij gaven aan zelf óók de politie te willen bellen – en zijn door een agent aangesproken.

Nog twee keer opnieuw in de fout

Dit heeft een deel van de groep er niet van weerhouden om opnieuw in de fout te gaan. Twee soortgelijke feiten vonden plaats op 20 oktober en 7 november. Ook in die gevallen is onder de naam van Lisa een afspraak gemaakt en werden de mannen naar dezelfde straat gelokt. Eén van de mannen is daar bestolen van 2000 euro, bij het derde slachtoffer is 5 euro en shag afhandig gemaakt.

Verschillende samenstellingen

Het viertal is in verschillende samenstellingen betrokken bij de drie afpersingen. De nu 18-jarige hoofdverdachte was bij alle drie de feiten betrokken en heeft bij de politie toegegeven achter het account van Lisa te zitten. Naar eigen zeggen wilde hij de mannen confronteren met het feit dat ze afspraken met een 15-jarige. Uit het dossier blijkt overigens dat niet in alle gevallen aan de mannen werd gemeld dat Lisa minderjarig was.

Straffen

De rechtbank oordeelt dat de verdachten enkel hebben gehandeld uit eigen financieel gewin. Van de 2.000 euro die van één van de slachtoffers is gestolen hebben ze een ‘leuk dagje Amsterdam gehad’, zo verklaarde de hoofdverdachte. De situatie op die afgelegen weg was voor de slachtoffers zeer bedreigend en had een grote impact op hen. Bovendien doet dit iets met het gevoel van veiligheid van de maatschappij in z’n geheel.

Veelgebruikte datingapp

De Houtenaren hebben een veelgebruikte datingapp gebruikt om hun slachtoffers te lokken. De feiten bij elkaar zouden onvoorwaardelijke detentie rechtvaardigen. Maar de rechtbank houdt ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de – veelal – jonge verdachten. De hoofdverdachte is door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar én een werkstraf van 150 uur. De eveneens nu 18-jarige handlanger is veroordeeld tot 2 maanden jeugddetentie en een werkstraf van 100 uur. Hij was bij twee van de drie afpersingen betrokken. De twee andere ‘pedojagers’ hebben een detentie van 61 dagen opgelegd gekregen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 100 uur.