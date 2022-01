Brandweer weet dakbrand woning Amstelhoek snel de kop in te drukken

Rookmelders zijn sinds januari dit jaar verplicht, en dat is niet voor niks zo bleek vanmiddag maar weer. Een woningeigenaar zat woensdagmiddag rond 15.30 uur bij zijn warme houtkachel in de huiskamer, toen hij plots op de eerste verdieping een van de rookmelders hoorde afgaan.

Toen hij de trap opliep, zag hij tot zijn grote schrik dat de bovenetage inmiddels al aardig onder de rook stond. Hij alarmeerde direct de brandweer die snel ter plaatse was. De brandweer constateerde dat ze te maken hadden met een dakbrand die werd veroorzaakt door de schoorsteen. De brandweer had het vuur snel onder controle na wat breek en bluswerk. De eigenaar bedankte de brandweer en was blij dat ze zo snel en adequaat hadden gehandeld. De eigenaar liet BlikopNieuws weten dat hij pas zijn schoorsteen nog had laten vegen.

