Aanhouding bij politieactie op A2

De A2 tussen Breukelen en Maarssen is dinsdagmiddag in beide richtingen afgesloten omdat er een politieactie gaande is. Bij de actie is de Dienst Speciale Interventie (DSI) ingezet.

Aanhouding

De Landelijke Eenheid laat weten dat er een auto staande is gehouden en dat er één persoon is aangehouden. De auto van de verdachte wordt onderzocht en uit voorzorg is ook de brandweer aanwezig.

Hoofdgebouw Landelijke Eenheid

In Drieberen wordt momenteel het hoofgebouw van de Landelijke Eenheid extra beveiligd. Volgens RTV Utrecht staan er leden van de Dienst Beveiliging en Bewaking met automatische vuurwapen voor de deur van het pand. Ook zou er een politiehelikopter zijn geland.

Het is niet duidelijk of beide actie met elkaar in verband staan.