Verdachte John van de Heuvel had bivakmuts en cryptotelefoon in auto

In de auto van de verdachte die op de A2 is aangehouden, in verband met het mogelijk volgen van misdaadjournalist John van den Heuvel, is een bivakmuts meerdere telefoons, waaronder een cryptotelefoon, aangetroffen. Dat zei Van den Heuvel zelf in RTL Boulevar.