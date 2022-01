Schoten gelost vanaf balkon in Rotterdam

Het schietincident vond rond 03:20 uur plaats aan de Fluitstraat in Rotterdam. Daar werd vanaf het balkon van een woning geschoten. Hierbij is gelukkig niemand gewond geraakt. De politie is de woning binnengetreden en heeft de aanwezige vrouw, een 20-jarige Rotterdamse, aangehouden. De politie sluit echter niet uit dat een andere persoon mogelijk al ontkomen was. Er werden hulzen op het balkon aangetroffen. De politie stelde sporen veilig en doet verder onderzoek naar het incident.