Vuurwapen gevonden na zoektocht in het water de Dommel in Den Bosch

Zaterdag is bij een zoektocht in het water van de Dommel in de binnenstad van Den Bosch een vuurwapen gevonden. 'Dat gebeurde ter hoogte van de Wilhelminabrug', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Eerder al gezocht

'De politie zocht ook vrijdagavond 7 januari al in het water. Toen werd niets aangetroffen. Zaterdagmiddag ging het zoeken door en werd dus een vuurwapen gevonden', aldus de politie.

Achtervolging

De aanleiding voor de zoekactie was een incident vrijdagavond rond 19.30 uur. Daar werd een man in eerste instantie gecontroleerd omdat hij zijn auto op het fietspad had staan. Plotseling ging de man er echter rennend vandoor en ontstond een achtervolging.

Voorwerp van brug gegooid

Ter hoogte van de Wilhelminabrug zagen de agenten dat de man een voorwerp over de reling in het water gooide. De man kon vervolgens op de Buitenhaven worden aangehouden. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. Ook een andere man die bij de vluchtende verdachte was, is korte tijd aangehouden geweest. Hij is vervolgens heengezonden en geen verdachte meer.

Zoeken

Omdat de politie uiteraard zeer benieuwd was wat de man precies in het water gooide werd vrijdag en zaterdag door duikers in het water van de Dommel gezocht. Uiteindelijk werd dus het vuurwapen gevonden. Dat is in beslag genomen voor verder onderzoek.