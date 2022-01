Sigrid Kaag positief getest op corona, niet bij bordesfoto maandag

De nieuwe minister van Financiën, en Eerste Vicepremier in het kabinet Rutte IV Sigrid Kaag is positief getest op het coronavirus. Dit meldt Kaag zondag zelf op Twitter.

Bordesfoto

'Ik ben positief getest op Corona. Mijn quarantaine zal dus helaas nog wat langer duren. Ik voel me verder gelukkig prima', schrijft Kaag op Twitter. Het gevolg is dat Kaag langer in quarantaine moet en daardoor maandag aanstaande niet aanwezig zal zijn bij de bordesfoto die zal worden gemaakt van het nieuwe kabinet op Paleis Noordeinde.

Digitale beëdiging

Omdat Kaag ook niet bij de officieel beëdigingplechtigheid aanwezig kan zijn zal zij als eerste minister digitaal worden beëdigd. 'De beëdiging tot minister van Financiën zal morgen digitaal plaatsvinden. Het is een iets andere start dan ik had gehoopt, maar ik ga vol energie aan de slag', aldus Kaag.