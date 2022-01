Politie vraagt hulp in onderzoek naar vermiste Ercan Öztürk

Het onderzoek naar de vermiste 29-jarige Ercan Özturk uit Apeldoorn is in volle gang. Op het bosperceel Kranekamp bij Schalkhaar is een gegraven kuil aangetroffen. De politie wil graag weten wie deze kuil heeft gegraven. Daarnaast is de politie nog steeds opzoek naar de anonieme tipgever van 8 november 2021.

Oproep anonieme melder

Op 8 november 2021 kwam er een anonieme tip met informatie dat het lichaam van de man mogelijk begraven zou zijn op een bosperceel bij Schalkhaar. Wij willen graag in contact komen met deze melder. Dat kan anoniem via Team Criminele Inlichtingen (TCI) 06-84342029. Hij of zij kan belangrijke informatie hebben die het onderzoeksteam verder kan helpen. Een eerdere oproep voor deze anonieme melder heeft niets opgeleverd. Daarom herhalen we deze oproep.

Wie heeft deze kuil gegraven?

De kuil is eind vorig jaar aangetroffen na een melding van een wandelaarster. Er wordt onder andere onderzoek gedaan of er een link is tussen de vermissing en de aangetroffen kuil.

De politie heeft een aantal vragen, en vraagt het publiek om hulp. Wie heeft deze kuil gegraven? Wie weet waarom deze kuil daar gegraven is? Wanneer is deze kuil gegraven? Zijn er mensen die rondom deze plek of in de omgeving iets opvallends hebben gezien?