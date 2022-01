Hulpdiensten rukken groots uit voor persoon te water nabij Kanaaldijk in Best

De hulpdiensten werden woensdagmiddag omstreeks 12.25 uur gealarmeerd voor een persoon te water nabij de Kanaaldijk in Best. Meerdere ambulances, brandweer, politie en het Mobiel Medisch Team kwamen ter plaatse.

Twee personen en een agent te water

Volgens een woordvoerder is er een tweede persoon te water geraakt nadat hij de ander probeerde te redden. Ook een politieagent zou het koude water in zijn gesprongen om de slachtoffers uit het water te halen. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de drie, zij werden met speciale dekens opgewarmd in de ambulance. Hoe de mannen te water raakte is onbekend.