Gevangenisstraf voor geweld tegen agent bij ongeregeldheden Anjum

Op 12 januari is er een snelrechtzitting geweest in Leeuwarden. Een 27-jarige man uit Anjum stond terecht voor het gooien van een bierflesje tegen het hoofd van een agent tijdens ongeregeldheden in het dorp op 30 december 2021. Hij is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

Noodverordening

Op de bewuste avond was in het dorp een noodverordening afgekondigd. De man stond in zijn eigen tuin maar moest na de noodverordening naar binnen. Hij ging in discussie met de politie en het bierflesje dat hij in zijn hand had, vloog tegen het gezicht van de agent. De politierechter heeft bewezen verklaard dat dit met opzet is gebeurd.

Letsel

De agent liep meerdere botbreuken in zijn oogkas op en een gebroken neus. Hij mag nog niet aan het werk en staat nog onder medische controle. Het is nog niet duidelijk of hij nog aan zijn oog geopereerd moet worden en of hij volledig zal herstellen.

Straf

De politierechter heeft bij de strafmaat betrokken dat het ging om geweld tegen een agent die gewoon bezig was met zijn werk en dat er dit strafverzwarend werkt. Verdachte is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en enkele bijzondere voorwaarden. Hij moet daarnaast € 6.000 euro betalen aan het slachtoffer voor de geleden immateriële schade.