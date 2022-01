Man (22) overleden bij steekincident Rotterdam

Woensdagavond is in Rotterdam bij een steekincident aan de Zoutziedersstraat in de wijk Delfshaven een 22- jarige man uit Rotterdam om het leven gekomen. Dit meldt de politie die op zoek is naar de verdachte die er met de auto vandoor is gegaan.

'Melding zwaargewonde man op straat'

'Woensdagavond rond 19.00 uur kreeg de politie een melding dat er een zwaargewonde man op straat lag. De reanimatie werd opgestart, maar ondanks de inspanningen van de hulpdiensten konden zij het slachtoffer niet meer redden. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen', meldt de politie.

Uitgebreid onderzoek gestart

'We weten nog niet wat de aanleiding was van het steekincident, wat er aan vooraf gegaan is en wie de dader is. Direct is in de omgeving van de Zoutziedersstraat een uitgebreid onderzoek gestart. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie stelt sporen veilig. Aangezien er nog niemand aangehouden is, zijn wij op zoek naar getuigen', aldus de politie.