Elektrische step van de weg gehaald die 104 kilometer per uur haalt

De politie van Mechelen heeft dinsdag een elektrische step in beslag genomen die 104 kilometer per uur haalt.

Een Belgisch record sneuvelde daarmee niet zo schrijft Het Laatste Nieuws, want afgelopen zomer plukte de politie van Brussel al een opgedreven step uit het verkeer met een topsnelheid van 109 per uur. Ook in ons land kom je zo nu en dan elektrisch voertuigen tegen die veel te hard rijden. Vaak worden deze door jongeren bestuurd. Onlangs nog reed deze journalist 80 op de motor, toen een tiener mij op een elektrische fiets voorbij reed. En dat nog zonder helm ook. Bijna alle voertuigen zijn tegenwoordig elektrische begrenst. Als je een beetje handig bent is deze gemakkelijk te omzeilen.