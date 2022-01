Topman Pieter Elbers 'na goed overleg' weg bij KLM

De Raad van Commissarissen (RvC) van KLM kondigt vandaag aan dat Elbers per 1 mei 2023 geen derde termijn als CEO & President van KLM zal aangaan. Wie zijn opvolger gaat worden is nog onbekend.

''Na twee termijnen, ruim 8 jaar, leiding te hebben mogen geven als CEO aan KLM, draag ik het stokje daarna vol vertrouwen over. Uiteraard zet ik mij in om KLM te ondersteunen in deze transitie naar volgend leiderschap. Ik ben bijzonder trots op dit bedrijf en zijn geweldige medewerkers. Zeker in deze hectische en moeilijke tijden blijven zij de kracht van KLM. Mijn dertigjarige carrière bij de blauwe KLM-familie is een onvoorstelbare mooie reis die ik altijd zal koesteren. Ik geniet van de samenwerking met mijn collega’s en zie daar ook voor de komende periode nog naar uit'', aldus Elbers.