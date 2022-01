Vogelgriep vastgesteld bij kleinschalige houderij in Zuid-Hollandse Nieuwerbrug

In het Zuid-Hollandse Nieuwerbrug, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, is bij eenden op een kleinschalige houderij vogelgriep (H5) vastgesteld. 'Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep', zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

220 eenden en kippen geruimd

'Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 220 eenden en kippen geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', aldus het ministerie. In het gebied van 3 kilometer rond de besmette locatie liggen geen pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone van deze locatie liggen 6 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

'Ingrijpend'

Minister Staghouwer: 'Helaas weer een melding van een uitbraak van vogelgriep. Hoe groot of klein een uitbraak ook is, achter elke melding gaan houders, hun gezinnen, en dieren schuil. Voor hen is dit zeer ingrijpend en ik leef met hen mee. Het streven is om uitbraken zoveel als mogelijk te voorkomen en verspreiding tegen te gaan. Daar blijven we ons de komende periode voor inzetten.'

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Zie ook de regeling voor meer informatie.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting in Nieuwerbrug wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen de besmette locatie en andere locaties. Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmette locatie is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.