Gronings gas hard nodig bij escalatie NAVO, VS met Rusland

Het kabinet heeft zojuist bekend gemaakt dat er voldoende budget komt zodat alle Groningers die in aanmerking komen voor de 10.000 euro-subsidie om hun woning te verbeteren of te verduurzamen, deze kunnen aanvragen.

Het kabinet trekt hiervoor 250 miljoen euro extra uit.

Het is voor de Groningers (voor ons allen) alleen te hopen dat het conflict tussen de VS, de NAVO en Rusland niet uitdraait op een oorlog die begint in de Oekraïne. Want de kans dat Rusland Europa gas blijft leveren is NUL. In dit geval zal Duitsland bij Nederland als eerste aan de bel trekken om gas te gaan leveren.