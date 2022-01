Explosie bij portiek flat Amsterdam

Op zondagavond 17 januari heeft een explosie plaatsgevonden in een portiek van een flat aan het Adingerdorphof in Amsterdam Nieuw-West. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er veel schade. De recherche is op zoek naar getuigen en/of camerabeelden.

Rond 22.30 uur waren er meerdere meldingen van de explosie, nadat bewoners een harde knal hadden gehoord. Door de explosie is de pui van het portiek zwaar beschadigd: alle ramen lagen eruit en in de wijde omtrek lag puin op de grond. Ook is er schade aan auto’s die in de buurt stonden. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.

De politie zette het gebied rond de flat af en specialisten van Forensische Opsporing en Team Explosieven en Veiligheid hebben onderzoek verricht en sporen veilig gesteld. De Explosieve Opruimingsdienst is ter plekke geweest om te controleren of er overige explosieven aanwezig waren. Dit was niet het geval.