Rusland lijkt militair klaar voor een invasie in Oekraïne

Hoewel Poetins motieven voor de buitenwereld onduidelijk zijn, vrezen sommige analisten voor een Russische invasie van (een deel van) Oekraïne. Gesprekken tussen Rusland en de NAVO van vorige week konden de opgelopen spanningen niet beslechten. Rusland houdt vast dat de NAVO zich aan haar afspraken houdt door niet richting het oosten nog verder uit te breiden.

Nederlands marineschip stoomt op

De NAVO stuurt het Nederlandse marineschip de Zr.Ms. Rotterdam, een groot amfibisch transportschip, naar de Baltische Zee. Dat meldt de Finse publieke omroep YLE maandag. Het schip vaart momenteel ten zuiden van het Deense eiland Bornholm. Volgens de NAVO gaat het om een langer geplande reis. “Ze zijn daar om de aanwezigheid van en solidariteit met de hele alliantie te tonen,” verklaart een woordvoerder.

Het Verenigd Koninkrijk is begonnen met het leveren van antitankwapens aan Oekraïne en Canada heeft naar verluidt speciale troepen naar Kiev gestuurd mocht het tot een invasie door Rusland komen.

Rusland haalt diplomaten terug

Volgens een anonieme hoge Oekraïense veiligheidsfunctionaris zou Rusland vorige week al zijn begonnen om hun diplomaten met hun gezinnen uit de Oekraïne naar Rusland terug te halen. Waarom Poetin zijn diplomaten heeft teruggetrokken is nog niet duidelijk. Oekraïense en Amerikaanse functionarissen speculeren in de NYT dat het mogelijk is dat Rusland de eisen aan de NAVO kracht bij wil zetten, dat het zich voorbereidt op een aanstaande invasie of dat het daarmee wil dreigen - of alledrie.

Nu ook in Wit-Rusland troepen paraat

In Wit-Rusland zijn Russische troepen aangekomen om er in februari gezamenlijke gevechtsoefeningen te houden. Dat heeft de Wit-Russische minister van Defensie vandaag meegedeeld.

Poetin gaf na het mislukte overleg de NAVO een week bedenktijd. Of Poetin vanaf vrijdag daadwerkelijk overgaat tot een invasie? Rusland nam in 2014 de Krim in handen.