Tien verdachten mishandeling buschauffeurs van het bed gelicht

De politie heeft dinsdagochtend vroeg tien personen in Son en Breugel aangehouden op verdenking van de mishandeling van twee buschauffeurs eind vorig jaar in Eindhoven. 'Van de tien aangehouden personen zijn er twee minderjarig', zo meldt de politie dinsdag.

Flixbus

Op woensdag 29 december hebben twee buschauffeurs van een Flixbus in Antwerpen hun passagiers opgehaald voor een rit naar Eindhoven. Een groep van 10 jongeren allemaal woonachtig in Son en Breugel hebben een zitplaats gereserveerd in de in de dubbeldeks bus. Bijna aangekomen op de eindbestemming werden de jongens aangesproken door één van de twee chauffeurs op hun gedrag en het niet dragen van een mondmasker. Dit gesprek liep vervolgens zo uit de hand dat er een gevecht ontstond tussen de jongens en de buschauffeur.

Chauffeurs mishandeld door groep

In Eindhoven, bij de eindhalte aan de John F Kennedylaan toen iedereen was uitgestapt, liepen de gemoederen weer hoog op, waarbij de twee chauffeurs door de groep jongeren werden mishandeld. 'Bij deze vechtpartij liep een van de buschauffeurs een hoofdwond op. Daarbij sneuvelde ook een ruit van de bus', aldus de politie.

Impactvol

Beide chauffeurs hebben aangifte van mishandeling gedaan. Het hele gebeuren heeft een grote impact op de chauffeurs gehad. Na het incident hebben beide chauffeurs aangegeven voorlopig niet in staat te zijn om hun werk te hervatten.