Vrouw overleden na steekincident Lange Hilleweg

Dinsdagavond 18 januari troffen agenten een overleden vrouw aan in een woning op de Lange Hilleweg. Zij bleek te zijn neergestoken. Een 32-jarige man is aangehouden.

De 32-jarige man uit Rotterdam meldde zich rond 23.45 uur op het politiebureau Doelwater. Hij vertelde dat hij zojuist zijn vriendin had neergestoken in de woning. Agenten gingen er direct naar toe en troffen de 30-jarige vrouw overleden aan. De man is aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.