Politie onderzoekt beschieting van woning

In de nacht van 18 op 19 januari is er aan de Zandsteenlaan in Groningen geschoten op een woning. Hierbij is niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt wie er achter dit schietincident zit. Ze gaat hierbij uit dat er een link is met de twee eerdere schietincidenten in Vinkhuizen.