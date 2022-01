Ziekteverzuim blijft hoog

Het ziekteverzuim in Nederland is hoog. Met de laatste cijfers van december 2021 kunnen ArboNed en HumanCapitalCare een eerste balans opmaken over de trends in het verzuim in het afgelopen jaar.

Penders: “Een eerste grove analyse laat zien dat het gemiddelde verzuim in 2021 ten opzichte van 2019 en 2020 verder is gestegen. Werkenden waren afgelopen jaar met name langer ziek. Na een lager dan gebruikelijk verzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2021, steeg het percentage in het tweede kwartaal. Vanaf april tot en met december bleef het verzuim hoger dan de jaren ervoor. Uitschieters zagen we vooral in het laatste kwartaal door griep en corona.”

In december 2021 daalde het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 4,9% (ten opzichte van 5,1% in november 2021).

Toch blijft het verzuim – ondanks lockdown en vakantie – voor de tweede maand op rij uitzonderlijk hoog. Dat komt met name door het hoge, nog altijd stijgende aantal ziekmeldingen als gevolg van corona. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers.

De uitzonderlijk hoge verzuimcijfers van het laatste kwartaal zien de arbodiensten ook terug in het gemiddelde verzuim over heel 2021: een jaar waarin het gemiddelde verzuim steeg en werknemers langer ziek waren.