Twee overleden vrouwen in Nijmeegse woning geen misdrijf

Op zaterdag 2 oktober 2021 werden twee bewoners overleden aangetroffen in een woning aan de Spieghelhof in Nijmegen. 'Na langdurig en nauwgezet onderzoek heeft de recherche niets aangetroffen dat wijst op een misdrijf. Desondanks is niet met zekerheid vast te stellen wat de oorzaak van het overlijden van beide vrouwen is geweest', zo meldt de politie zaterdag.