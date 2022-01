Man omgekomen bij zwaar verkeersongeval in Best, 2e persoon gewond naar ziekenhuis

De hulpdiensten werden zondagavond omstreeks 17.10 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Vleutstraat in Best. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Brandweer, politie, ambulances en ook het Mobiel Medisch Team (MMT) werd per helikopter ingevlogen.

Auto van de weg in de sloot

Een personenauto raakte door onbekende oorzaak van de weg, en belandde met zijn neus in de sloot. In de auto zaten twee personen. Brandweerlieden bevrijdden de slachtoffers uit het wrak, ondanks alle ingezette hulp is één persoon overleden. Een tweede slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

VOA

De verkeersongevallenanalyse (VOA) komt ter plaatse onderzoek doen naar de precieze toedracht van het verkeersongeval, de weg tussen Liempde en Best is daarom afgesloten.