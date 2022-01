85 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is tijdens een controle op een empty depot op 15 januari een partij van 85 kilo cocaïne onderschept.

De verdovende middelen zaten verstopt in een container. Deze container was geladen met passievruchten en was afkomstig uit Peru. Er zijn twee personen aangehouden. Het HARC-team Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.