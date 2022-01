Politie treft auto aan die mogelijk betrokken was bij plofkraak in Duitsland

In de Gebroeders Wienerstraat in Venlo heeft de politie maandagmorgen een auto aangetroffen die vermoedelijk is betrokken bij een plofkraak in Duitsland.

De omgeving is ruim afgezet in afwachting van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Er een onderzoek opgestart. Op dit moment is er nog niemand aangehouden.

Na de melding van een plofkraak over de grens in Duitsland heeft de gealarmeerde politie patrouilles uitgevoerd in de grensstreek. Daarbij werd ook onderzoek verricht in de omgeving van de locatie waar in september vorig jaar, naar een vergelijkbare melding, een auto werd aangetroffen die betrokken was bij een vergelijkbare plofkraak.

In de Gebroeders Wienerstraat troffen de agenten een auto die vermoedelijk betrokken was bij de kraak. De omgeving is afgezet. Op dit moment is de EOD onderweg naar Venlo om onderzoek uit te voeren aan en in het voertuig met het oog op mogelijk aanwezig explosief materiaal.