Ruim 50 aanhoudingen rondom wedstrijd PSV-Ajax

Ervaringen uit het verleden hebben echter geleerd dat er een grote kans is dat dit uitloopt in een massale en langdurige bijeenkomst waarbij ook het nodige (zwaar) vuurwerk wordt afgestoken. Iets wat door de driehoek binnen de huidige maatregelen als zeer onwenselijk werd beschouwd. De inzet van de politie was erop gericht om dit nu te voorkomen.

Daarom is door politie en gemeente besloten om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo was er een operationeel gebied rondom het stadion aangewezen waar het op basis van de APV verboden was om samen te scholen. Aanwezigen werden door de politie gevorderd dit gebied te verlaten en aan hen werd een schrijven overhandigd waarop het gebied stond ingetekend waarbinnen zij tot 18:00 uur niet aanwezig mochten zijn. Ook was de Mobiele Eenheid uit voorzorg zichtbaar aanwezig op straat. Uiteindelijk verliep de wedstrijd zonder grote wanordelijkheden.

Aanhoudingen

Wel werden voor, tijdens en na de wedstrijd de nodige mensen aangehouden. In totaal dus 52 personen. Dit was met name voor de overtreding van het samenscholingsverbod, het voorhanden hebben van vuurwerk en het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs. Alle verdachten zijn inmiddels gehoord en tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.