Doorbraak in onderzoek dood Peter Dhondt

In het onderzoek naar de dood van de 67-jarige Peter Dhondt uit Breukelen kon de politie maandag 24 januari drie verdachten aanhouden. Het gaat om drie mannen in de leeftijd van 20 jaar. Zij komen uit Utrecht.

Donderdagmiddag 20 januari vonden agenten na een melding in een woning aan de Oud A het stoffelijk overschot van de 67-jarige man. De politie hield gelet op de omstandigheden waarop zij de man aantroffen rekening met een misdrijf. Een team grootschalig opsporing startte onder leiding van het Openbaar Ministerie een groot onderzoek. Forensisch en tactisch rechercheurs onderzochten de woning en het terrein rond de woning. Het onderzoek leidde in de loop van de afgelopen dagen naar de nu aangehouden verdachten. Zij werden maandag 24 januari op diverse plaatsen in de regio Utrecht aangehouden. Zij werden voor nader verhoor ingesloten.