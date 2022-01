Britse Defensieminister bezoekt Nederland in teken van zorgen om Oekraïne

Woensdag ontving minister van Defensie Kajsa Ollongren ontving haar Britse ambtgenoot Ben Wallace op het ministerie. 'Minister Wallace had het initiatief genomen tot deze eerste kennismaking. Belangrijkste gespreksonderwerp was de grote zorg die er is over de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne en het toenemende bredere assertieve gedrag van Rusland', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag. 'Ook lichtte Ollongren de Defensieplannen van het nieuwe kabinet toe, waaronder de versterking van de militaire samenwerking met omringende landen zoals het Verenigd Koninkrijk', aldus het ministerie.

Belang van dialoog en de-escalatie

Beide ministers benadrukten het belang van dialoog en de-escalatie. Tegelijkertijd vinden ze dat de NAVO voorbereid moet zijn op alle scenario’s. Nederland en het Verenigd Koninkrijk dragen - net als andere bondgenoten - bij aan de bestaande NAVO-verbanden voor afschrikking en de verdediging van het bondgenootschappelijk verdragsgebied. Daarbovenop zal Nederland twee F-35 gevechtsvliegtuigen leveren voor Air Policing taken vanuit Bulgarije in april en mei 2022. Nederland beziet momenteel ook verzoeken van Oekraïne om militaire materiële steun. Het Verenigd Koninkrijk draagt bij aan het defensieve vermogen van de Oekraïense strijdkrachten door antitankwapens naar Oekraïne te sturen evenals Britse militairen die training zullen geven in het gebruik van deze wapens.

'Nepverhalen'

Minister Wallace schreef vorige week in een artikel in The Times over de valse beschuldigingen van het Kremlin aan het adres van de NAVO. Het bondgenootschap zou agressief zijn en willen uitbreiden, aldus de Russische visie. Wallace ging daar tegenin. Deze nepverhalen zijn bedoeld om president Poetins ware agenda te verhullen. Het gaat Rusland in feite niet om de NAVO-aanwezigheid, zo stelt hij, maar om de aantrekkingskracht van de gezamenlijke waarden van de NAVO. Dat vormt volgens Wallace de werkelijke bedreiging voor het Kremlin. Hij roept op om een in de zomer gepubliceerde essay van Poetin te lezen. Daarin beweert Poetin onder meer ‘Oekraïne is Rusland en Rusland is Oekraïne’, maar ook dat landen kunnen veranderen en zelfstandige naties met respect moeten worden behandeld.

Samenwerking

De bewindslieden bespraken verder de uitstekende samenwerking tussen beide krijgsmachten. Die gaat ver terug. Het meest in het oog springend is de 50-jarige samenwerking van mariniers binnen de UK/NL Amphibious Force. De gezamenlijke maritieme training (Fleet Operational Sea Training) bestaat zelfs nog 10 jaar langer. Nederland neemt ook deel aan de enkele jaren geleden opgerichte Joint Expeditionary Force, een flexibel verband voor defensiesamenwerking van tien Noord-Europese landen, geleid door het Verenigd Koninkrijk.

Britse Carrier Strike Group

Een ander voorbeeld van de nauwe samenwerking is de deelname van luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen aan de reis van de Britse Carrier Strike Group naar Azië in 2021. Deze vloot trainde vorig jaar 6 maanden in internationaal verband in het hoogste geweldsspectrum, ondersteunde operaties en hield zich bezig met diplomatieke activiteiten. Nederland en het Verenigd Koninkrijk werken verder nog samen in tal van missies en operaties en bij opleidingen en trainingen.