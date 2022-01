Man aangereden na ongeval op A50

Bij een ongeval op de A50 bij Sint-Oedenrode is woensdagavond een man gewond geraakt als gevolg van een aanrijding.

In de richting van Oss vond een aanrijding plaats tussen twee voertuigen. Een kwam in de sloot terecht en de bestuurster hiervan bleef ongedeerd. De bestuurder van de andere auto ramde de vangrail en kon zelf het voertuig verlaten.

Om nog onduidelijke reden klom de man over de vangrail en stak de snelweg over. Hier werd hij door een automobilist aangereden. De man raakte hierdoor gewond geraakt en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.