Elektrische fiets in vlammen opgegaan Gestelseweg Boxtel

Oorzaak brand onbekend

De elektrische fiets stond tegen een paal gestald en heeft door onverklaarbare reden vlam gevat. Naast de fiets heeft de berm ook korte tijd vlam gevat. De brandweer controleerde de fiets met een warmtebeeldcamera en bluste deze af met water. In overleg met de politie werd de fiets aan de overzijde van het fietspad achter een hek geplaatst. Of de elektrische fiets door kortsluiting is gaan brand of moedwillig in brand is gestoken is niet bekend.