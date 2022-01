Rover: uitgedunde NS-dienstregeling voorbarig

Reizigersvereniging Rover is verbaasd dat NS ervoor kiest preventief een deel van het treinverkeer te schrappen uit angst voor personeelsuitval. Rover vindt de maatregel voorbarig, zeker nu de samenleving weer met versoepelingen te maken krijgt en reizigers weer meer op pad gaan. De reizigersvereniging wijst erop dat het belangrijk is waar mogelijk juist meer treinen te gaan rijden om de terugkerende reiziger in het OV goed van dienst te kunnen zijn.

NS heeft bekend gemaakt preventief flink te schrappen in de treindienstregeling: het treinaanbod wordt vanaf 21 februari ingekrompen naar 85%. Deze inkrimping van de treindienst komt bovenop het eerder schrappen van de treinen in de spits. Dit betekent dat reizigers in het hele land te maken krijgen met halfuurdiensten. De tienminutentrein wordt een kwartiertrein. Met deze maatregelen wil NS voorkomen dat er treinen uitvallen, maar voor de reiziger betekent het bij voorbaat minder reismogelijkheden.

Rover heeft weinig begrip voor dit beleid. “Dat er door ziekte en quarantaine soms minder treinen rijden is overmacht, maar bij voorbaat met de botte bijl in het treinaanbod hakken is een heel ander verhaal”, stelt Rover-directeur Freek Bos. “NS zou na 22 maanden ervaring op te hebben gedaan met de pandemie inmiddels in staat moeten zijn om flexibel om te springen met personeelsuitval”.

Rover wil dat NS per dag bekijkt of er moet worden afgeschaald in de dienstregeling, zoals nu ook gebeurt wanneer er bijvoorbeeld sneeuw wordt voorspeld. Reizigers moeten vooraf goed worden geïnformeerd en ook wil Rover dat NS met een duidelijk plan komt om meteen weer meer treinen in te zetten als er toch voldoende personeel beschikbaar blijkt te zijn. “Juist nu de maatschappij langzaam weer open gaat en er steeds meer reizigers zullen terugkeren, moet NS waar mogelijk zorgen dat reizigers voldoende zitplaatsen aangeboden krijgen en dat hun reistijd gelijk blijft.”