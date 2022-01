Vierde verdachte aangehouden in onderzoek naar overleden Peter Dhondt

In het onderzoek naar de dood van een 67-jarige Peter Dhondt uit Breukelen is een vierde verdachte aangehouden. Een 19-jarige man uit Rotterdam werd donderdag aangehouden.

Donderdagmiddag 20 januari vonden agenten na een melding in een woning aan de Oud Aa het stoffelijk overschot van een 67-jarige man. Uit onderzoek blijkt dat de man met geweld om het leven is gebracht. Een team grootschalige opsporing startte onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek. Afgelopen maandag werden er drie 20-jarige verdachten uit Utrecht aangehouden in dit onderzoek.

Voorlopige hechtenis

De vier verdachten zijn allemaal voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven voor de duur van twee weken in voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar de toedracht gaat door.