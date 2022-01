Tieners opgepakt voor beroving man en mishandeling agent

Een politieagent is vrijdagavond in het centrum van Tilburg mishandeld toen hij probeerde twee verdachten van een beroving aan te houden. Eén van die verdachten, een naar later bleek 15-jarige Tilburger, wist hierdoor te ontkomen, maar is zaterdagochtend in alle vroegte buiten heterdaad thuis aangehouden. De andere verdachte, een 14-jarige Tilburger, kon vrijdag direct in de boeien worden geslagen.

Politiemensen reageerden vrijdagavond op een melding van een 46-jarige man uit Tilburg. Deze man zou rond 20.00 uur door twee hem onbekende jongens in de omgeving van het Pieter Vreedeplein zijn beroofd van zijn mobiele telefoon. De twee jongens renden daarna weg in de richting van de IJzerstraat. Twee politiebikers zagen de jongens vanuit de IJzerstraat in de richting van de Willem II-straat rennen en gingen achter hen aan. In de Willem II-straat kon een politiebiker de jongens staande houden. Toen de agent van zijn fiets stapte, gooide één van de verdachten iets in het gezicht van de politieagent en wist daarna te ontkomen in de richting van het Pieter Vreedeplein. De agent hield ondertussen de andere jongen aan op verdenking van straatroof. Op de plek van de aanhouding trof de agent ook de telefoon van het slachtoffer aan. De gsm is veilig gesteld en in beslag genomen. De agent liep letsel op aan zijn gezicht en heeft aangifte van zware mishandeling gedaan tegen de in eerste instantie ontkomen verdachte.

Alsnog aangehouden

Uit politieonderzoek bleek het te gaan om een 15-jarige jongen uit Tilburg. Hij is na overleg met een officier van Justitie zaterdagochtend 29 januari in alle vroegte alsnog aangehouden op zijn woonadres. De vrijdag aangehouden verdachte, een 14-jarige jongen uit Tilburg, is naar een politiebureau gebracht en in de cel gezet. Hij wordt zaterdag verhoord.