Zwangere vrouw gewond door straatrace

Een zwangere jonge vrouw raakt ernstig gewond wanneer zij op maandag 24 januari ongewild betrokken raakt bij een ongeval in Beugen. Wat eerst een eenvoudige voorrangskwestie lijkt te zijn, blijkt al snel heel anders te liggen. Op social media circuleren volop beelden van een straatrace in Beugen die eindigt met een zware aanrijding.

Naast de jonge vrouw raakt ook een jongeman van 21 uit Groesbeek gewond. Hij is de bestuurder van één van beide auto’s die aan de straatrace deelneemt. Van de tweede auto die bij de race betrokken is, is veel minder bekend. Op de beelden was niet goed zichtbaar om wat voor auto het precies gaat, met welk kenteken en wie de bestuurder is.

Beeldmateriaal

Uit het onderzoek, aan de hand van gesprekken met getuigen en beeldmateriaal krijgt de politie een verdachte in beeld. Het gaat om een eveneens 21-jarige jongeman uit Groesbeek. Op zaterdag 29 januari 2022 is hij aangehouden op verdenking van roekeloos rijden en betrokkenheid bij het verkeersongeval.