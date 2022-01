Mannen met kindje in maxi cosi op de vlucht na diefstal gevolgd door crash

Twee mannen zijn vanavond gecrasht op de Kerstendijk in Rotterdam-Zuid. Zij reden op hoge snelheid tegen een auto terwijl op de achterbank een kindje in een maxi cosi zat. Ze zijn te voet gevlucht. De politie is naarstig naar hen op zoek.

Eén van de mannen had eerder bij een supermarkt op de Bredenoord een paar blikjes drank gestolen. Hij stapte bij zijn metgezel in de auto met op de achterbank het kindje. Met de auto reden ze in op de beveiliger die hen kon ontwijken. Daarna reden zij op hoge snelheid verder waarbij ze vier geparkeerde voertuigen beschadigden. Vervolgens ramden zij op hoge snelheid een auto. Volgens omstanders tolde de auto van de mannen rond na de klap. De klap was zodanig hard dat de airbags uitklapten. De mannen verlieten de auto met het kindje in de maxi cosi. Omstanders verklaarden dat zij weg renden.