Nieuwe aanhouding straatrace waarbij auto zwangere vrouw werd aangereden

De politie heeft afgelopen zondag een tweede verdachte aangehouden voor de straatrace in Beugen. 'Nadat we afgelopen zaterdag een 21-jarige man uit Groesbeek hebben aangehouden hebben we zondag een 20-jarige plaatsgenoot aangehouden', zo meldt de politie maandagmiddag.