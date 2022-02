Het nut van een promotiefilm voor jouw bedrijf

Wanneer je wakker wordt is de kans groot dat je binnen no-time op social media zit om leuke video’s te kijken. Of dat je tijdens de lunch even de samenvattingen van de afgelopen speelronde in de Eredivisie terugkijkt. Mensen houden er steeds meer van om video’s te kijken.

Vandaar dat bijvoorbeeld op Instagram Reels al populairder zijn dan een ‘simpele’ foto. De populariteit van online video anno 2022 blijft maar stijgen. Een perfect moment om deze statistieken eens te delen. Want moet je als bedrijf bijvoorbeeld nu echt een promotiefilm laten maken? We vertellen je het in dit artikel.

De populariteit van online video’s bij consumenten

Het is in de inleiding al benoemd, maar het aantal mensen dat naar online video’s kijkt blijft maar groeien. Daarnaast blijft het aanbod maar komen. De opkomst van meer en meer verschillende smartphones is hier mede ‘schuldig’ aan. In 2020 keek de gemiddelde consument zo’n 18 uur aan video’s per week. Dit was in 2019 nog 16 uur. Om over 2015 nog maar te zwijgen. Toen keek een gemiddeld mens nog maar 10,5 uur per week naar video’s. We kunnen dus wel concluderen dat deze stijging gigantisch is.

De populariteit van online video’s bij marketeers

Dat mensen thuis op de bank of op de wc video’s kijken is duidelijk. Maar deze video’s moeten natuurlijk nog wel gemaakt worden. Dit kan voor de lol zijn, maar veelal zit er een groter doel achter deze beelden. Veel marketingbedrijven zetten video’s in om mensen over te halen gebruik te maken van hun diensten of producten. Hieronder volgen een aantal interessante statistieken over het inzetten van video’s door marketeers. Deze artikelen komen vanuit statistiekenbureau Wyzowl.

- Een kwart van alle marketeers heeft recent een video gebruikt als marketingonderdeel.

- De helft hiervan heeft aangegeven dat zij dit doen omdat het steeds makkelijker wordt om deze video’s te maken.

- 40% van de marketeers geeft aan dat het maken van video’s goedkoper en sneller is geworden.

- Een kleine 20% van de marketeers is overtuigd geraakt door de opbrengst van videomarketing en had het lef hierna verder te investeren.

We kunnen dus wel stellen dat video’s meer en meer worden gebruikt als onderdeel van de marketing.

Tips voor een goede promotiefilm

We geven je hieronder een aantal tips voor de beste promotiefilm. Je wilt natuurlijk niet de plank volledig misslaan en net dat beetje extra bieden aan jouw klanten. Lees deze tips daarom goed door.

Werk het idee uit

Bereid de video goed voor door alles op te schrijven wat je wilt terug laten komen. Maak een duidelijk en gestructureerd plan, zodat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

Maak een shotlijst

Zet dit idee vervolgens om naar beeld. Welke beelden heb je precies nodig en hoe ga je dit voor elkaar krijgen? Maak hiervoor een shotlijst. Wanneer je dit duidelijk hebt kun je op de draaidag alle shot een voor een gemakkelijk opnemen.

Gebruik een statief

Het is raadzaam de beelden zo professioneel mogelijk te laten filmen. Als je dit zelf gaat doen is het raadzaam een statief te gebruiken. Hierdoor krijg je strakke shots en gaat het beeld niet constant heen en weer. Je wilt als bedrijf toch kwaliteit uitstralen?

Breng het onderwerp in beeld

Waar wil je tijdens de film de aandacht op leggen? Precies op het aller- allerbelangrijkste van het bedrijf. Breng dit dan ook zo goed mogelijk in beeld. Zit jouw bedrijf in de tomaten, zorg dan niet dat er constant komkommers in beeld zijn.

Een promotiefilm voor jouw bedrijf

Je hebt nu gelezen dat veel bedrijven gebruik maken van de mogelijkheden van videomarketing. Ook voor jouw bedrijf kan dit een erg nuttige toevoeging zijn. Zelf heb je ongetwijfeld wel eens filmpjes van concurrerende bedrijven bekeken. Wat was jouw gevoel hierbij? Enigszins jaloers? Het maken van een promotiefilm van jouw bedrijf is een geweldig middel om het bedrijf in de etalage te zetten.

Begin met een duidelijke en strakke voorbereiding. Zo kom je tijdens de draaidag niet voor verrassingen te staan. Je kunt helemaal zelf kiezen welke onderdelen goed en duidelijk in beeld komen. Laat hierbij vooral zien wat je bedrijf levert aan diensten, hoe erg mensen het naar hun zin hebben en waar ze voor staan. Mensen zijn gek op bedrijven die bijvoorbeeld meedenken met het milieu. Zijn jullie een bedrijf die hier aan meewerkt? Laat het dan zien.

Dit is de kans om mensen binnen te halen en hen een goed gevoel te geven bij jouw bedrijf. Maak hier gebruik van.